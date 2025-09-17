ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÎ¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤ÎÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó·è¾¡¡Ê15Æü¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Þ¥ó¥È¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤¬6¥á¡¼¥È¥ë30¤ÎÀ¤³¦¿·µ­Ï¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿º§Ìó¼Ô¥Ç¥¶¥¤¥¢¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò¼ý¤á¤¿Åê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿ÂçÄ·Ìö¤«¤é2Æü¡¢º§Ìó¼Ô¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥À¡¼¤µ¤ó¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à