ハセガワモビリティは、世界最大の販売台数を誇る電動二輪モビリティメーカー「YADEA」の総合代理店です。これから秋に向かって過ごしやすくモビリティの利用も増えるこの時期に、国内唯一の直営店「YADEA表参道」で9月12日(金)〜30日(火)の19日間、電動バイクや電動アシスト自転車など車体を購入した方から先着50名様限定で防犯対策の一環として位置情報タグで人気の「ローシャルタグApple／Android」をプレゼントします。