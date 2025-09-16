松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、9月16日午前10時から「ジャークチキン」を発売しています。「ビールセット」も発売「ジャークチキン」はジャマイカの伝統料理で、新たな外交メニューとして大使館の協力を得て開発。シナモン・クローブ・ナツメグを合わせたような独特の香りを持つ「オールスパイス」を使用することで、爽やかさ、ほろ苦さ、甘さが絡み合う本場風を再現しているといいます。ジュ