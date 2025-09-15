きょうの為替市場、全体的にドル売りがやや優勢となっている中、ドル円は１４７円台前半に値を落としている。本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ているが、その付近での上下動が継続している。１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。 市場は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホールのシンポジウムでのパウエル議長の発言以降、雇用やインフレの指標を経て、市場はＦＲＢの利