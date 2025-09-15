ドル円は１４７円台前半 ＦＯＭＣの結果待ち＝ＮＹ為替序盤 ドル円は１４７円台前半 ＦＯＭＣの結果待ち＝ＮＹ為替序盤

きょうの為替市場、全体的にドル売りがやや優勢となっている中、ドル円は１４７円台前半に値を落としている。本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ているが、その付近での上下動が継続している。１００日線と２００日線の間でのレンジ取引に変化はない。



市場は今週のＦＯＭＣの結果を待っている。先月のジャクソンホールのシンポジウムでのパウエル議長の発言以降、雇用やインフレの指標を経て、市場はＦＲＢの利下げへの期待を高めている。一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げはないと見られているようだが、ほぼ利下げを確実視しているようだ。



短期金融市場でも完全に０．２５％ポイントの利下げを織り込んでおり、利下げ再開自体は既定路線と考えられている。そのような中、市場は今回同時に発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に関心が移っている。



市場は今回を含めて３回、年内に予定されているすべてのＦＯＭＣでの利下げを完全に織り込む動きが見られている。ドット・プロットが果たして市場の期待に沿った内容となるか注目される。



いずれにしろ、ＦＯＭＣまでは様子見の雰囲気が広がることも予想される。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は現行付近には観測されていない。



15日（月）

現行付近にはなし



16日（火）

146.00（14.1億ドル）



17日（水）

145.70（12.2億ドル）



