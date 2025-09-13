今週のアイアン部門では9月4日に発売されたピンの『i240』が初登場で2位。今年のNo.1ヒットを記録している『スリクソン ZXi5』にあと一歩に迫る販売本数を記録した。今秋は大手メーカーから続々と新アイアンが発売されたが、その中でも好調なスタートをきった。『i240』について二木ゴルフ水戸店の山本直樹さんに話を聞いた。【写真】『i230』『i240』の構えた顔を並べてみた！「正直、発売前はそれほど多くの予約が入っていたわけ