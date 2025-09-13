気分はすでに秋。でも気温はまだ高くて「何を着ればいい？」と悩む人も多いはず。そんな時に頼れるのが、１枚でも羽織りでも使える万能シャツ。中でもSNSや店頭で話題を集めているのが【GU】の「ドルマンスリーブシャツ」です。🌼その服、ちょっと古くない？安心コーデが“おば見え”に直結する「NGポイント」イロチ買いしたくなる“神コスパシャツ”ゆるっとした抜け感がありながら、だらしなく見えない絶妙なシルエットが