東京・大田区で複数のコンテナが崩れる 作業員2人が下敷きになり1人死亡 2025年9月11日 21時19分 ざっくり言うと 11日午後4時前、東京・大田区で作業員2人がコンテナの下敷きになった コンテナが保管されている場所で、複数のコンテナが崩れたとのこと うち1人は死亡が確認され、もう1人は病院へ搬送されたが意識はあるという