中国北部の山西省太原市で9月8日夜、雷雨が発生したところ、多くの市民が激しいせきや呼吸困難を訴え、病院に治療を求めました。現地の大規模病院の山西白求恩病院の救急外来は、わずか数時間で400人余りの患者を受け入れました。患者の多くは児童や妊婦、中壮年でした。病院の専門医によれば、受診者の大部分が雷雨ぜんそくの症状を示したとのことです。雷暴ぜんそくは雷雨やその直後に発症する気管支ぜんそくの急性発作で、雷と