韓国の首都ソウルで、高所得世帯と低所得世帯の総所得格差が4.6倍に達することがわかった。【注目】日本の倍に近い…韓国高齢者の貧困率が悪化9月11日、ソウル研究院の「2024年ソウル福祉実態調査」によると、上位20％世帯の平均総所得は1億2481万ウォン（日本円＝約1324万円）で、下位20％世帯の2704万ウォン（約286万円）の4.6倍であることがわかった。標本世帯の平均総所得は6423万ウォン（約681万円）で、中位所得5800万ウォン