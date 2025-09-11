チャンネル登録者数83万超の人気YouTuber「午前0時のプリンセス」（ぜろぷり）メンバーのJESSICA（ジェシカ）さんが、2025年9月8日にインスタグラムを更新。恋人と交際10周年を迎えたことを報告した。「変わらず私たちらしく想いあっていこうねっ」ジェシカさんはインスタグラムで、「10th anniversary 8/9で10年経ちました！」と切り出し、恋人と愛犬の3ショットを公開。恋人の顔はスタンプで隠しているが、あごひげや明るい色の