誰を“推し”ても他人にとやかく言われる筋合いはないのだが――。俳優の坂口健太郎（34）の熱愛・同棲が報じられた。「9日、坂口さんと一般人女性の都内マンションでの同棲を『文春オンライン』が報じました。坂口さんのお相手は3歳年上のヘアメイクの方とのことです」（スポーツ紙記者）近年、日本だけでなく韓国でも絶大な人気を博している坂口。’24年よりユニクロの韓国展開にモデルとして起用されており、韓国ドラマ『愛のあ