誰を“推し”ても他人にとやかく言われる筋合いはないのだが――。

俳優の坂口健太郎（34）の熱愛・同棲が報じられた。

「9日、坂口さんと一般人女性の都内マンションでの同棲を『文春オンライン』が報じました。坂口さんのお相手は3歳年上のヘアメイクの方とのことです」（スポーツ紙記者）

近年、日本だけでなく韓国でも絶大な人気を博している坂口。’24年よりユニクロの韓国展開にモデルとして起用されており、韓国ドラマ『愛のあとにくるもの』（Amazon Prime Video）では韓国人女優イ・セヨン（32）とW主演を務めている。

さらには坂口の虜になったのは、一般人だけではなく……。

「韓国の4人組ガールズグループ『BLACKPINK』のリサさん（28）が今年3月に来日した際、坂口さんのファンであることを公言したのですが、この件で実はひと悶着があったんです」（前出・スポーツ紙記者、以下同）

8月、リサが自身のインスタグラムにてソロデビューアルバム収録曲のショートフィルムのオフショットを投稿した。ちなみに彼女のインスタグラムのフォロワー数は1億人超。K-POPアーティストの中で最多であり、その影響力は大きい。

「オフショットには、坂口さんがリサさんに腕枕をして添い寝するシーンや、同棲中のカップルのように仲良く歯磨きなど、かなり近しい距離感のものでした。中には、リサさんが坂口さんの腕を噛んでいるような様子もあって」

リサは坂口を好きであることを公の場で話していたため、それは余計に生々しいものと受け取られた。

「リサさんが自身の仕事にかこつけて坂口さんと“”イチャイチャしたのではないか”“公私混同ではないのか”と炎上する事態になりました」

この炎上から約1か月経った今、この件が再炎上しているのだ。Xには以下のようなコメントが並ぶ。

《坂口健太郎に同棲彼女がいるなら余計リサ迷惑やったよな》

《ほんまの彼女、彼氏の仕事ってわかってても腕噛まれるのは辛かったやろうなw》

《彼氏がBLACKPINKリサに腕噛まれたりしてたら仕事とはいえ複雑》

《シンプルに坂口健太郎とリサはなんだったん笑笑笑》

「やはりリサさんが“坂口さんのファンであること”と宣言したのが非常に良くなかった。坂口さんはリサさんだけでなく、他の女優とも親密なシーンはこなしています。当然ですが、それは演技であり、炎上することなどありませんから。また、インスタグラムでのオフショット公開も避けるべきだった。どういうアピールをしたかったのかわかりませんが、軽率かつ配慮に欠けるものだったと思います」（芸能関係者）

リサの悪手が再び燃えている――。