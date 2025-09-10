ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > 車両本体価格3000万円超えで「カッコいい」との反響も…77歳俳優の愛… 笹野高史 エンタメ・芸能ニュース 女優・俳優 クルマ クランクイン！ 車両本体価格3000万円超えで「カッコいい」との反響も…77歳俳優の愛車は 2025年9月10日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと SNSでは愛車の数々を紹介している笹野高史 10日までにInstagramを更新し、「ポルシェ911ターボS」の写真を投稿した 「めちゃくちゃカッコいい」「凄いね〜」などの声が寄せられた 記事を読む おすすめ記事 「パワーだけでは起こせないのか」人間ブルドーザーも苦戦？ 鄭大世がスタジアム前でまさかの“立ちゴケ”…愛車でのハプニングが話題「いいバイク乗ってるなぁ」 2025年9月9日 15時23分 小関裕太ら「チーム・ハンサム！」がメインキャストに オムニバスドラマ『君としたキスはいつまでも』10月スタート 2025年9月4日 19時20分 松平健 故郷・愛知県豊橋市について語る「もちろん墓参りに帰りますし、豊橋の路面電車で私の声による案内放送もあります」 2025年9月5日 5時0分 齊藤京子×水野美紀 初共演で“同一人物”演じる ママ友いじめ原因で娘を失った母の復讐劇 2025年9月7日 5時1分 ディーン・フジオカ、役作りで日サロ通い“平成ギャル男”に 大泉洋主演『ちょっとだけエスパー』出演で大胆イメチェン【コメントあり】 2025年9月9日 7時0分