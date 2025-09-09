ドジャース・大谷翔平（31）が文字通り投打の二刀流のパフォーマンスを発揮した。【もっと読む】佐々木朗希いったい何様？ ロッテ球団スタッフ3人引き抜きメジャー帯同の波紋日本時間8日、敵地ボルチモアでのオリオールズ戦はメジャー初対決となった菅野智之（35）から2打席連続本塁打。前日に山本由伸（26）が、九回2死まで無安打無得点を続けながら、27人目の打者に一発を浴び、チームはサヨナラ負けを喫した悪夢を拭い去る