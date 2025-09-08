タレントの中川翔子さんは9月6日、自身のInstagramを更新。大きくなったおなかの写真を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより） All About

「ついに34週に突入」中川翔子が大きなおなかを公開

  • 中川翔子が6日、大きなお腹をInstagramで公開した
  • 「ついに34週に突入しました」「お腹張りやすいから」と8枚の写真を投稿
  • 「もうひたすらおとなしくゲームします」とつづり、8枚の写真を投稿した
