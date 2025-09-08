高校生になると、学校の成績にどこまで親が関与すればいいのか。その距離感に悩むママも少なくないのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、こんな声が寄せられました。『今まで何度も実力テストがあったのですが、いいときだけ見せて悪いと隠します。2学期制でそろそろ通知表がでるのですが、そろそろ出るかなという時期に声をかけると「印を押してもう出した」とのことでした。親のサインが必要なものは、私の字を真似