コカ･コーラシステムは9月8日、ブレンド茶「爽健美茶」を“BeauteaBlend(ビューティーブレンド)”のコンセプトでリニューアル発売した。新たに「とうもろこしのひげ」を加えた植物由来12素材のブレンドへ刷新し、カフェインゼロは維持。香ばしい味わいと飲みやすさを実現しているという。ブレンド茶市場で売上トップ(2024年7月〜2025年6月、累計販売金額、インテージSRI+)である「爽健美茶」の刷新により、同社は需要喚起を図る。