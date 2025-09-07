警察や軍関係、暴力団組織などの内部事情に詳しい人物、通称・ブラックテリア氏が、関係者の証言から得た驚くべき真実を明かすシリーズ。今回は、六代目山口組が新たに通知したという「厳守事項」について。【写真】数百人の組員が山口組・司組長を出迎える様子。日本中のヤクザが集結！＊＊＊特定指定暴力団六代目山口組が8月、組員らに向け「厳守事項」を通知したという情報が入った。内容は過去に通達されてきたもの