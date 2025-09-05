J２の大分トリニータは９月５日、DF岡本拓也の加入を発表した。33歳のDFは、2011年に浦和レッズのユースから浦和のトップチームに昇格。その後、V・ファーレン長崎、湘南ベルマーレと渡り歩き、25年１月にオーストラリア１部のパース・グローリーFCへ完全移籍を果たした。豪州では６試合に出場したが、今年６月に契約満了に伴い、クラブを退団。無所属の状況が続いていた。約７か月ぶりのJリーグ復帰となった岡本は、大分の