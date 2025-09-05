米首都ワシントンの駅に立つ州兵と警察官＝4日（共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン（コロンビア特別区）のシュワルブ司法長官は4日、トランプ政権が犯罪対策を名目にワシントンに州兵を投入した措置は違法だとし、撤収を求めて連邦地裁に提訴した。訴状で、トランプ大統領がワシントンの自治を「繰り返し攻撃している」と批判した。訴状では、トランプ氏がワシントンのバウザー市長の同意なく州兵動員を決め、連邦議会