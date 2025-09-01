8月30日から31日にかけて放送された『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』（日本テレビ系）。数々のシーンが感動を呼んだが、総合司会を務めたくりぃむしちゅー上田晋也（55）の“一言”がネットで物議を醸している。今年で48回目の放送となった『24時間テレビ』。毎年恒例のチャリティーマラソンを今年はSUPER EIGHTの横山裕（44）が務めることに。横山がマラソンの前、「頑張ります、俺やります！」と言うと、ゴールである両国国