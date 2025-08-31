任期満了にともなう熊本県八代市の市長選挙は8月31日に投票が行われ、即日開票されました。 開票の結果、無所属新人の小野泰輔候補（51）が、無所属現職で4選を目指した中村博生候補（66）を下し初当選しました。 投票率は60.30％と、前回4年前に比べて3.44ポイント上回りました。 元副知事で衆議院議員も経験した小野候補が選挙戦で訴えたのは、「市民本位の政治の実現」でした。 市庁舎の建設などを例に「市民の知らないとこ