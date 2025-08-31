自民党で〓総裁選前倒し〓をめぐる動きが活発化する中、総理官邸前では、石破総理の退陣を求めるデモがおこなわれました。党内だけでなく、有権者も二分する形となっています。デモ参加者「石破、辞めろ！石破、辞めろ！」総理官邸前では、31日午後、石破総理に退陣を求めるデモがおこなわれました。参加者からは石破政権の▼日米関税交渉におけるアメリカへの投資や▼外国人政策をめぐり見直しを求める声が上がりました。自民党で