ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 加藤綾子の夫、代表を務めるロピアが「2年連続の不祥事」で正念場を… 加藤綾子 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 加藤綾子の夫、代表を務めるロピアが「2年連続の不祥事」で正念場を迎える 2025年8月30日 14時40分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 加藤綾子の夫が代表を務める「ロピア」についてFLASHが取り上げた 2024年には不適正表示を巡り農林水産省から指示があった、と芸能記者 1年後には独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会が立ち入り調査をしたそう 記事を読む おすすめ記事 『ぽかぽか』、生放送で出演者がリバースする事故映像「虫唾が走る」“悪ノリ”再発で迷走する番組方針 2025年8月29日 10時0分 ドラマ「VIVANT」 海外ロケで死亡事故 現地運転手が山間部の道路から転落 濃霧が発生しやすい場所 2025年8月30日 4時0分 中日もうDeNA藤浪を責められない皮肉…仲地礼亜が頭部危険球で“ブーメラン”な一発退場 2025年8月29日 11時35分 【宝泉 薫】遠野なぎこ、竹内結子、堀北真希、のん、シャーロット・ケイト・フォックス…異色だった「朝ドラ女優」の運命を振り返る 2025年8月22日 7時0分 『まりん日記』匂わせの宇野昌磨、交際宣言から3年「俺たちの真凜を…」にも動じないラブアピール 2025年8月28日 17時0分