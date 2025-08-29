ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 中島裕翔、グループ脱退前に漏らしていた本音にファン慟哭の声 Hey! Say! JUMP エンタメ・芸能ニュース 女性自身 中島裕翔、グループ脱退前に漏らしていた本音にファン慟哭の声 2025年8月29日 18時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと Hey! Say! JUMPを卒業した中島裕翔のブログを「女性自身」が取り上げた 6月に舞台の観客へ「物語に集中してほしい」と綴っていた、と芸能関係者 「舞台が推しに会える時間というものになりかねない」との内容もあったそう 記事を読む おすすめ記事 大坂なおみが黒人差別騒動に言及 「最悪の言葉」と批判 2025年8月29日 22時57分 日テレ「カズレーザーと学ぶ。」終了に“疑問の声”が広がる理由 「後継番組」に囁かれる“不安要素”とは 2025年8月29日 11時12分 中日もうDeNA藤浪を責められない皮肉…仲地礼亜が頭部危険球で“ブーメラン”な一発退場 2025年8月29日 11時35分 34歳元芸人 がんが肝臓へ転移「ステージ4の末期癌でした」「早急に入院し、治療」胃がん宣告から8カ月 2025年8月29日 19時11分 VIVANT海外ロケで死亡事故 衛生設備品運搬中の現地運転手 2025年8月29日 19時34分