フジ・メディアHDは28日、傘下のフジテレビが港浩一前社長と、元専務取締役の大多亮氏に対し、50億円の損害賠償請求訴訟を起こしたことを明らかにした。【もっと読む】「北朝鮮みたい」…フジテレビの会見を伝える各局のニュースが“静止画”で視聴者ドン引き港氏と大多氏は2023年6月、中居正広氏（53）と同社元アナウンサーの女性との間の問題について報告を受けたにもかかわらず、適切な対策を怠ったとされる。これが取締役