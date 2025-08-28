ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > なぜこのタイミング？中居正広氏、長らく拒否していた連絡手段LINEを… 中居正広 エンタメ・芸能ニュース 女性自身 なぜこのタイミング？中居正広氏、長らく拒否していた連絡手段LINEを解禁 2025年8月28日 16時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 芸能界を引退した中居正広氏の変化について「女性自身」が取り上げた 長らく拒否していたLINEを使っているとみられる件に、芸能関係者が言及 「環境や立場が大きく変わり、募った孤独感を解消したいのでは」と話した 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分