東邦ホールディングスが底堅い。シンガポールに本拠を置く３Ｄインベストメント・パートナーズが東邦ＨＤの株式を買い増していたことが２７日の取引終了後に判明し、思惑視した買いが株価を下支えしたようだ。同日に提出された変更報告書によると、保有比率は２０．１５％から２１．１９％に上昇した。報告義務発生日は２０日。保有目的は「純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為を行うこ