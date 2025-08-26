ロッテリア（東京都港区）のハンバーガーショップ「ロッテリア」が、「半熟月見バーガーフェア」の商品を9月3日から発売します。“ぜいたくな洋風バーガー”登場同フェアでは、「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」「トリュフ薫る半熟月見 絶品チーズバーガー」「和風半熟月見 エビバーガー」「和風半熟月見 てりやきバーガー」の4品が登場します。「和風半熟月見 絶品チーズバーガー」は、牛肉100％のパティに、月をイメージ