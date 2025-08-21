中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京8月21日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は21日の記者会見で、ロシアが中国侵略日本軍の731部隊による人体実験犯罪に関する機密解除文書を公開したことについて、日本の軍国主義が細菌戦を発動した事実には動かぬ証拠があり、否定も言い逃れもできないことが改めて示されたと強調した。毛氏は次のように述べた。中国を侵略した日本軍は第2次世界大戦中、国際法に公