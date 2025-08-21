ド軍3Aのウォードが躍動している…コンフォートは得点圏打率.163ドジャースの救世主としてマイナーに所属する27歳の待望論があがっている。3Aオクラホマシティのライアン・ウォード外野手が19日（日本時間20日）のタコマ戦で2本塁打を含む4安打4打点の活躍。更に翌20日（同21日）の試合でも5打数2安打、1打点と大暴れ。打率.305、31本塁打、112打点と、好調を維持している。ファンからは不振のマイケル・コンフォート外野手との