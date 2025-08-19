すき家（東京都港区）の牛丼チェーン店「すき家」が「まぐろ鉄火丼」を8月19日から期間限定で販売します。同メニューは、マグロの切り身を白米に盛り付けており、赤身のうまみを味わうことができます。価格は「並盛」が830円（以下、税込み）です。さらに、人気商品「まぐろたたき」と組み合わせた「まぐろ鉄火たたき丼」、マグロに加え、山かけ、オクラ、納豆、「おんたま」をトッピングした「ばくだんまぐろ鉄火丼」も新発