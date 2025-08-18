タレントのマツコ・デラックス（52）が18日に放送されたTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。3週間ぶりの復帰となった。同番組月曜レギュラーのマツコ。4日の放送は夏休みのため欠席。11日の放送は腰からでん部にかけた関節の亜脱臼のため欠席、15日の公開生放送「祝！放送5000回記念5時に夢中！万博」も出演を見合わせていた。発症について、8日に北海道でイベントに出席する予定で羽田空港まで行った