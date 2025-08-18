同点の8回にベッツが決勝弾を放った【MLB】ドジャース 5ー4 パドレス（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースは17日（日本時間18日）、本拠地でのパドレス戦に競り勝ち、首位攻防カードを3連勝で終えた。この日は一時4点差を追いつかれる展開となったが8回にムーキー・ベッツ内野手の決勝ソロが飛び出した。大谷翔平投手は試合後に自身のインスタグラムを更新し、ベッツの劇弾を称えた。大谷は試合終了から約30分後にMLB公式