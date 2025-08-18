チームメートの依頼を受けて「ベリーグッドマン」が制作第107回全国高校野球選手権大会は17日、5年連続11回目の出場の明豊（大分）が県岐阜商との3回戦に1-3で惜敗。「神田川」や「妹」など昭和の名曲を生み出したことで知られるフォークシンガー・南こうせつさんが作曲した“ポップ調”な校歌が、試合後に流れることはなかった。「甲子園に出場する度に、学校に『校歌のCDを売ってください』と問い合わせをいただきます。非売品