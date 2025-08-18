2026ワールドカップ参戦へ、ブラジル国内でサントスFWネイマールが徐々にコンディションを上げている。近年のネイマールは怪我に悩まされており、古巣サントスに戻ってからもハムストリングで離脱していた期間があった。しかし今は状態が上がり、7月のフラメンゴ戦から7試合連続でフル出場を記録。この7試合では計3ゴールを挙げていて、ネイマールらしさが出てきたと言えるか。情報サイト『Transfermarkt』によると、ネイマールが6