甲子園3試合全てでヒット記録し打率.364の猛打、守ってもレーザービーム第107回全国高校野球選手権で、生まれつき左手の人差し指、中指、薬指、小指が欠損している県岐阜商の横山温大（はると）外野手は17日、明豊（大分）との3回戦に「7番・右翼」で出場。初回に右前適時打を放ってチームに3点目をもたらし、3-1での勝利に貢献した。今大会3試合で全てヒットを記録し、通算打率.364（11打数4安打2打点）の猛打を振るっている。