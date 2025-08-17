8月17日、札幌競馬場で行われたG2・札幌記念（芝2000m）は、3年連続このレースに出走しているトップナイフが悲願の初タイトルを獲得した。混戦の2、3着争いは牝馬のココナッツブラウン、13番人気のアラタの順に入った。札幌記念、勝利ジョッキーコメント1着トップナイフ横山典弘騎手「いつも勝つと嬉しいですけど、特にこの馬とは若馬の時からずっと付き合っていたのでとても嬉しいです。色々馬体に故障が発生したりして、なか