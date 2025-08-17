西日本短大付の2番・井上の打席での応援歌は名探偵コナンのテーマ曲第107回全国高校野球選手権は17日に第12日目が行われ、第3試合で西日本短大付（福岡）は東洋大姫路（兵庫）に2-3で敗れた。これまでも応援団が奏でる数々の“名曲”で話題となっていたが、この日も「いいね〜」「好き！」など注目を集めた一曲があった。それは「2番・遊撃」で出場した井上蓮音内野手（3年）の打席での応援歌となっていた「名探偵コナン」のメ