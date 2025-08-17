大会前に監督の飯野靖典氏が急逝していた中学硬式野球の日本一を決める「第19回全日本中学野球選手権大会 ジャイアンツカップ」に出場した武蔵嵐山ボーイズ（埼玉）は、12日の1回戦で、豊田リトルシニア（愛知）に12-5で勝利した。初回から5連打を放ち2回までに8点を先取。そのまま大量リードを守り抜いた。同チームは大会前に監督の飯野靖典氏が急逝。吉田駿代行監督が指揮を執った。初回から4点のリードを奪えたのは「出来すぎ