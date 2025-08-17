勝ったチームが単独首位に浮上する一戦【MLB】ドジャース ー パドレス（日本時間17日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、本拠地でのパドレス戦に「1番・指名打者」で出場することが発表された。本塁打が出れば3試合ぶり。勝てば地区単独首位に再浮上する。ドジャースは首位パドレスに1ゲーム差で迎えた15日（同16日）のカード初戦に3-2と辛勝し、同率首位となった。大谷は3打数無安打1四球1打点