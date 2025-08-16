日本代表の森保一監督が16日、J1第26節の浦和対名古屋戦を視察後に報道陣の取材に応じ、所属先のスタッド・ランスで実戦から離れているMF中村敬斗に言及した。「過程については本人、代理人の意向で動いていると思うのでそこは我々が口を挟むところではない」としながらも、「しかしながら、ケガや体調不良でなければ一人の選手としてクラブでピッチに立ってプレーしているところを見たい思いでいる」と復帰を期待した。複数の