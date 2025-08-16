8月17日（日）にフランス・ドーヴィル競馬場で行われるジャックルマロワ賞（G1）に出走予定のJRA所属馬、アスコリピチェーノ（牝4・美浦・黒岩陽一）とゴートゥファースト（牡5・栗東・新谷功一）の調教状況と枠順が発表された。アスコリピチェーノは15日（金）、シャンティイ調教場のリオン坂路（ダートコース）で約5ハロンのキャンターを2本、いずれも単走で消化。鈴木謙治朗調教助手が騎乗した。枠順はゲート2番に決定し、