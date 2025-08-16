ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > スピードワゴン井戸田潤、妻の胎盤を「食べようと思ってる」 井戸田潤 スピードワゴン エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス スピードワゴン井戸田潤、妻の胎盤を「食べようと思ってる」 2025年8月16日 20時49分 リンクをコピーする お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（52）と妻でモデルの蜂谷晏海（33）が、16日に更新された「クワバタオハラ」くわばたりえ（49）のYouTubeチャンネルに出演。第2子出産に向けて、井戸田が驚きのリクエストを言い出し、蜂谷が答えに戸惑う場面があった。蜂谷は現在第2子を妊娠中。第1子の無痛分娩を振り返る中で、胎盤の話になった。クリニックでは出産前に胎盤について見たいか、触りたいか、食べたいか聞かれたといい 記事を読む おすすめ記事 ソウル銅メダリスト・小谷実可子、19歳迎えた俳優の娘・宮下結衣と親子2ショット「可愛い」「娘さんも母親譲りで綺麗」 2025年8月14日 16時14分 村上宗隆はピート・アロンソの後継者になるか メッツ編成本部長の御前試合で確信サヨナラ弾 ニューヨークでも話題に 2025年8月13日 16時20分 「約19.2秒ほど見ていただいた」田久保真紀市長が卒業証書″チラ見せ″否定 百条委員会の証人尋問で【速報】＝静岡・伊東市 2025年8月13日 13時11分 滝川クリステル 義父・小泉純一郎氏との初対面で“笑撃”の一言「まず、名前が違う」 2025年8月16日 16時24分 清水尋也、小芝風花と「お互いアイデアを出しながら」和気あいあいの撮影裏話 内科医・鹿山の演技を「難しい」と感じた理由【「19番目のカルテ」インタビュー前編】 2025年8月10日 12時0分