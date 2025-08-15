セリエAのローマが、マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表FWジェイドン・サンチョと条件面で合意に至ったようだ。15日、イタリア紙『コッリエレ・デッロ・スポルト』やイタリアメディア『フットボール・イタリア』が伝えている。現在25歳のサンチョはマンチェスター・シティの下部組織出身で、2017年夏にドルトムントへと完全移籍を果たした。同クラブで前線の主軸に定着し、公式戦通算137試合出場50ゴール