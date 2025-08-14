『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載していた吾峠呼世晴さんによる漫画が原作のアニメシリーズ『鬼滅の刃』。7月18日から公開されている『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』は、公開からわずか2週間で実写を含む日本映画の歴代興行収入トップ10入りを果たすなど、早くも驚異的な記録を更新中です。All About ニュース編集部では、2025年8月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に『鬼滅の刃』（柱メンバー）に関す