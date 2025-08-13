にじさんじ所属のバーチャルライバー 戌亥とこ、町田ちまによるユニット Nornisが、3rdシングル『Prologue』を10月29日にリリースする。 （関連：Nornis、オーケストラと共に奏でた唯一無二のハーモニー“テクノロジー”と“伝統”の美しき邂逅） 本作には、TOKYO MXほかで放送されるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』オープニングテーマ「Prologue」が収録。