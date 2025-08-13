にじさんじ所属のバーチャルライバー 戌亥とこ、町田ちまによるユニット Nornisが、3rdシングル『Prologue』を10月29日にリリースする。

（関連：Nornis、オーケストラと共に奏でた唯一無二のハーモニー “テクノロジー”と“伝統”の美しき邂逅）

本作には、TOKYO MXほかで放送されるTVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』オープニングテーマ「Prologue」が収録。初回限定盤にはNornisのセルフカバー楽曲が3曲収録された特典CDも付属する。また、にじさんじオフィシャルストアでは、3月に開催されたにじさんじ初のオーケストラライブである『Nornis Orchestra Live「Concerto di luce」』のBlu-ray映像作品がセット販売商品として販売。

Blu-ray映像作品には公演当日の夜公演本編映像に加え、昼公演のみで披露された楽曲を網羅したダイジェスト映像も収録される予定だ。さらにオーケストラライブの準備から公演本番までの舞台の裏側を、メンバーの戌亥とこ、町田ちまとともに振り返るドキュメンタリー映像も収録される。なお続報は随時発表される。

また、CD取扱各店舗での予約スタートとともに、法人別オリジナル購入特典も公開。にじさんじオフィシャルストアの購入特典として『複製コメント入りスクエアブロマイド 2枚セット』が付属。なお、その他取扱店舗でも様々なアイテムが付与される。各特典はすべて数量限定となっている。

さらに、本作の初回限定盤または通常盤のアニメイトでの予約購入者を対象に、抽選で参加できるリリース記念イベントを開催。また、本作の発売日である10月29日にHMV&BOOKS SHIBUYAにて1日店長イベントが開催される。詳細は後日発表予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）