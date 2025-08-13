ニューストップ > 芸能ニュース > 映画総合ニュース > 令和の峰不二子…25歳インフルエンサーに「マジで美人」など反響集ま… エンタメ・芸能ニュース モデル インフルエンサー クランクイン！ 令和の峰不二子…25歳インフルエンサーに「マジで美人」など反響集まる 2025年8月13日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 阿部なつきが13日までにインスタグラムを更新し、近影を披露した 白のタンクトップを着用しており、「美しさあふれる食事姿」を公開 ファンからは「スタイル抜群」「マジで美人」「健康的」などの声が集まった ◆タンクトップ姿を披露した、阿部なつき この投稿をInstagramで見る 阿部なつき(@i.am_natsuki_)がシェアした投稿 記事を読む おすすめ記事 日ハム達孝太、前回登板で連勝途切れても「気持ち楽になった」と無失点投球…チームは敗れる 2025年8月7日 17時43分 二階堂ふみ＆カズレーザー 交際バレなかった背景に「３億円」の猴弸品件 2025年8月13日 5時0分 芸人好き女子のトップに君臨するのは東ブクロ マミィ酒井が明かす 2025年8月10日 10時24分 甲子園中継に映った懐かしの光景、大人が反応「久しぶりに…」 応援席で使われていた楽器が話題 2025年8月12日 18時12分 「祈るしかない」三倉茉奈・佳奈、話題の三つ子からの“シンクロ相談”にズバリ回答 2025年8月12日 21時3分